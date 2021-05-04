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04 мая 2021, 14:24 136

Сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону - Ляшко

04 мая 2021, 14:24 136
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Сегодня из этой зоны решили вывести Житомирскую область
Сегодня из этой зоны решили вывести Житомирскую область
Фото: из открытых источников
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В ближайшие дни с "красной" зоны карантина могут вывести сразу четыре области, в которых наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

По его словам, улучшение эпидемической ситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в ближайшие дни", - сказал Ляшко.

Напомним, в Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

коронавирус заявление Минздрав Виктор Ляшко регионы пандемия красная зона

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