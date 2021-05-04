Сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону - Ляшко
Сегодня из этой зоны решили вывести Житомирскую область
Сегодня из этой зоны решили вывести Житомирскую область
В ближайшие дни с "красной" зоны карантина могут вывести сразу четыре области, в которых наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.
По его словам, улучшение эпидемической ситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.
При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в ближайшие дни", - сказал Ляшко.
Напомним, в Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.
В Житомирской области отменили "красную" зону карантинаВсе новости »
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