10:30  04 мая
Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело
13:01  04 мая
В Житомирской области отменили "красную" зону карантина
10:15  04 мая
В ООС за сутки девять обстрелов, боевики снова били из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
04 мая 2021, 15:03 437

На месте обрушения моста на Львовщине могут построить временный проезд - ОГА

04 мая 2021, 15:03 437
Читайте також українською мовою
В результате обвала дорога стала непроезжей
В результате обвала дорога стала непроезжей
Фото:ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время заседания 4 мая поручила рассмотреть возможность организации временного проезда на месте обрушения моста через Западный Буг в Каменка-Бугском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

Временный проезд через аварийный участок дороги могут построить с привлечением техники и средств воинских подразделений.

Также сообщается, что сегодня представители местной власти и правоохранительных органов обследуют направления объезда участка дороги, где рухнул мост.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Андрей Годика, по результатам этой инспекции будет создана конечная схема объезда места аварии.

Рассматриваем такие направления объезда. Для крупногабаритного транспорта - дорога Радехов-Червоноград-Великие Мосты-Гайок, а также Радехов-Лопатин-Буск-Львов. Для легковых автомобилей, "скорых", маршрутных транспортных средств, школьных автобусов - направление Долины-Селец-Старый Добротвор-Гайок", - сказал Годик.

Было решено разработать и внести изменения в маршруты движения пассажирского транспорта внутриобластного сообщения и проинформировать об изменениях перевозчиков.

Также "облавтодор" должен разработать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта моста.

Напомним, во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг, в результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.

заявление мост ОГА авария Львовская область

Сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону - Ляшко
04 мая 2021, 14:24
Во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг: что известно
04 мая 2021, 09:56
В центре Киева пьяный водитель врезался в дерево: погибла 18-летняя девушка
01 мая 2021, 13:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua