На месте обрушения моста на Львовщине могут построить временный проезд - ОГА

В результате обвала дорога стала непроезжей

В результате обвала дорога стала непроезжей

Фото:ГСЧС

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время заседания 4 мая поручила рассмотреть возможность организации временного проезда на месте обрушения моста через Западный Буг в Каменка-Бугском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

Временный проезд через аварийный участок дороги могут построить с привлечением техники и средств воинских подразделений.

Также сообщается, что сегодня представители местной власти и правоохранительных органов обследуют направления объезда участка дороги, где рухнул мост.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Андрей Годика, по результатам этой инспекции будет создана конечная схема объезда места аварии.

Рассматриваем такие направления объезда. Для крупногабаритного транспорта - дорога Радехов-Червоноград-Великие Мосты-Гайок, а также Радехов-Лопатин-Буск-Львов. Для легковых автомобилей, "скорых", маршрутных транспортных средств, школьных автобусов - направление Долины-Селец-Старый Добротвор-Гайок", - сказал Годик.

Было решено разработать и внести изменения в маршруты движения пассажирского транспорта внутриобластного сообщения и проинформировать об изменениях перевозчиков.

Также "облавтодор" должен разработать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта моста.

Напомним, во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг, в результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.