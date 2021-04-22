В Киеве будут судить одного из судей, препятствовавшего митингам во время Майдана

Судья препятствовал январским протестам в 2014 году

Судья препятствовал январским протестам в 2014 году

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Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи одного из районных судов г. Киева, а в настоящее время адвоката. Его обвиняют в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Установлено, что 23 января 2014 года, при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, судья привлек к административной ответственности за совершение правонарушения (невыполнение водителями требований об остановке), двух участников движения колонны транспортных средств 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик к резиденции бывшего Президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.



При этом, ради прекращения митингов и демонстраций у резиденции "Межигорье", судья назначил им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией статьи, – лишение права управления транспортным средством.



В дальнейшем апелляционным судом производства были закрыты, а судья решением Высшего совета правосудия освобожден от должности.

Как сообщалось в феврале по делам Майдана, будут судить заочно почти 90 подозреваемых в преступлениях. ГБР очертил круг лиц, которые могут быть причастны к гибели протестующих.