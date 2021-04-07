Миллионы наличными, антиквариат и золото: НАБУ задержало адвокатов, причастных к коррупции в ОАСК

Один из задержанных адвокатов является близким родственником председателя ОАСК Вовка

Один из задержанных адвокатов является близким родственником председателя ОАСК Вовка

Фото: Facebook

Двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время обыска были обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долларов США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Напомним, 6 апреля НАБУ подтвердило проведение обысков у родственника главы ОАСК Павла Вовка.