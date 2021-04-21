В оккупированном Крыму осудили почти на 4 года украинского военного

Бойца 95-й десантно-штурмовой бригады оккупанты похитили в мае 2020 года

Бойца 95-й десантно-штурмовой бригады оккупанты похитили в мае 2020 года

Фото: Telegram

В крымском Джанкое оккупационный "суд" вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому, его отправят в колонию на 3 года и 6 месяцев.

Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает RegioNews.

Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый "Джанкойский районный суд", что во временно оккупированном Крыму, вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств", - рассказала Денисова.

Она добавила, что гражданина Украины осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также Денисова отметила, что уголовное дело против Добринского сфабриковано, поскольку доказательства адвокатов свидетельствуют о невиновности военнослужащего.

Напомним, старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога" недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).