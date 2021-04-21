Фельдман: Харьковская власть "пилит” сотни миллионов, а на борьбу с коронавирусом идут копейки

Депутаты выделяют огромные средства на сомнительные проекты несмотря на ужасную ситуацию с распространением COVID-19

Депутаты выделяют огромные средства на сомнительные проекты несмотря на ужасную ситуацию с распространением COVID-19

Фото: из открытых источников

Сегодняшняя сессия Харьковского городского совета в очередной раз продемонстрировала откровенный цинизм городской власти. И в определенных сомнительных решениях по "освоению" бюджета ей подыгрывают некоторые депутаты из фракции ОПЗЖ

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, избранный по мажоритарному округу в Харьковской области Александр Фельдман.

В городе, который удерживает печальное лидерство по количеству смертей от коронавируса, где умирают роженицы, переполнены больницы и не хватает кислорода, депутатский корпус выделяет сотни миллионов гривен из городского бюджета на сомнительные с точки зрения здравого смысла проекты. Для харьковской власти в приоритете не жизнь и здоровье харьковчан, а "распил" бюджетных средств, стремление успеть "освоить" бюджет до октября и заработать для себя и своих "акционеров", которые давно уже не живут в нашем городе, но продолжают на нем зарабатывать", – отметил парламентарий.

Он выразил сожаление, что в этих сомнительных "схемах распила" бюджета Харькова участвуют и некоторые депутаты "Оппозиционной платформы "За жизнь".

Фельдман отметил, что речь идет, в частности, о выделении из городского бюджета почти полмиллиарда гривен на строительство дороги через "Барабашово", которая не решит транспортную проблему и "убьет" бизнес тысяч предпринимателей. Это решение было поддержано некоторыми депутатами от ОПЗЖ, что является предательством своих избирателей.

Это элементарное предательство харьковчан, которые отдали за них свой голос на выборах. Они пошли "на поводу" у власти, напрочь забыв о своих предвыборных обещаниях. Для них депутатство – это бизнес-проект, возможность решать свои собственные вопросы. И никакого отношения к основным принципам политической силы, которую они представляют в горсовете, это не имеет", – отметил Александр Фельдман.

Основная проблема такого поведения, по мнению Фельдмана, заключается в бессовестном "размывании" средств, которые необходимы Харькову для борьбы с коронавирусом.

Он также считает, что сегодня Харьковский горсовет превратился в "закрытый клуб", где систематически нарушаются нормы регламента, где решения принимаются "пачками", потому что роль депутатского корпуса фактически сведена к нулю и он становится соучастником коррупционных схем.

"Попасть на сессию могут далеко не все представители СМИ, не говоря уже о рядовых харьковчанах, зато регулярным стало присутствие титушек в сессионном зале для "устрашения" сомневающихся в "правильности" решений власти. Все "тайное" уже стало в нашем городе явным: нынешняя власть перешла черту элементарной морали и поэтому она обречена", – подытожил Фельдман и добавил, что такую власть надо менять, потому что "городского голову будут выбирать харьковчане, которые не прощают цинизма и неуважения к себе".

Напомним, Харьковский горсовет выделил землю фирмам, связанным с Аваковым и Тереховым. На одном из выделенных участков находится медицинский центр "Он-Клиник", сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде. Во всех этих заведениях соучредителем является бывшая жена Терехова Елена Винник. В ООО "ОН Лаб" – значится учредителем мать чиновника Виктория Терехова.

На сессии горсовета в марте этого года депутаты проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередной больницы "ОН Клиник".

В связи с этим Мустафаева направила депутатский запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для расследования правомерности принятого решения.

Также напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.