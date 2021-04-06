НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко

По предварительной версии, деньги предназначались для одиозного главы окружного админсуда Киева

По предварительной версии, деньги предназначались для одиозного главы окружного админсуда Киева

Фото: из открытых источников

Работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали во время получения взятки в размере 100 тысяч долларов родного брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Об этом в Telegram сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко, передает RegioNews.

НАБУ задержало родного брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка", - написал Лещенко.

Он добавил, что сейчас в помещении Окружного административного суда Киева детективы НАБУ проводят следственные действия.

Информацию о проведении обысков в ОАСК подтвердил адвокат Ростислав Кравец. Он сообщил, что их проводят спецназовцы НАБУ.

Напомним, 11 августа 2020 года правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

Как сообщалось, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.

Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

18 февраля ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка. 22 февраля главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд. 9 марта ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главы ОАСК.