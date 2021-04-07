Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка

У подозреваемого изъяли миллионы долларов наличными и другие драгоценности

У подозреваемого изъяли миллионы долларов наличными и другие драгоценности

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение брату главы Окружного административного суда Павла Вовка - Юрию Зонтову и еще одному человеку, который "называл себя адвокатом".

Как передает RegioNews, об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - отметила она.

Генпрокурор напомнила, что 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Напомним, 6 апреля НАБУ подтвердило проведение обысков у родственника главы ОАСК Павла Вовка.