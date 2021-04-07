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07 апреля 2021, 15:31 577

Брата Вовка отстранили от работы в разведке

07 апреля 2021, 15:31 577
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Задержание Зонтова не связано с его деятельностью в должности СВРУ
Задержание Зонтова не связано с его деятельностью в должности СВРУ
Фото: из открытых источников
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Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СВРУ в Facebook, передает RegioNews.

Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на посту в СВРУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от выполнения служебных обязанностей в разведывательном органе.

Напомним, генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

взятка НАБУ разведка оаск Павел Вовк

 
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