Брата Вовка отстранили от работы в разведке

Задержание Зонтова не связано с его деятельностью в должности СВРУ

Задержание Зонтова не связано с его деятельностью в должности СВРУ

Фото: из открытых источников

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СВРУ в Facebook, передает RegioNews. Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на посту в СВРУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от выполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Напомним, генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

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