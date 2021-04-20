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20 апреля 2021, 14:19 115

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу Пашинского

20 апреля 2021, 14:19 115
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Фото: из открытых источников
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Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора изданию "Украинская правда", передает RegioNews.

ОГП настаивает на вынесении экс-нардепу, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу, наказание в виде 7 лет лишения свободы. Апелляция подана в Киевский апелляционный суд", - сообщает издание.

Сергея Пашинского обвиняли в том, что 31 декабря 2016 года вблизи Василькова Киевской области он прострелил из пистолета ногу гражданину Вячеславу Химикусу.

Напомним, 18 марта суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим.

Также сообщалось, что потерпевший от стрельбы экс-нардепа Пашинского отозвал свой иск.

Сергей Пашинский суд иск Офис генпрокурора уголовное дело

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