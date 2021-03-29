Погром под ОП: активиста Ратушного отправили под домашний арест

Его обязали носить электронное средство контроля

Его обязали носить электронное средство контроля

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест активиста Романа Ратушного за участие в акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Самозащита", передает RegioNews

Отмечается, что судья Константинова отказалась рассматривать доказательства, сказав, что "на досудебном доказательства не рассматриваются".

Она также отказала отдать активиста на поруки.

Роман уже готовит апелляцию на это решение суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, относительно вандализма на Банковой одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест. Активисту Ратушному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненко. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.