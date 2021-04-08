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08 апреля 2021, 14:59 28

Погром на Банковой: суд перенес рассмотрение апелляции одного из участников протеста

08 апреля 2021, 14:59 28
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Апелляцию перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд
Апелляцию перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд
Рixabay
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Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы участника акции у Офиса президента Романа Ратушного на решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом Ратушный сообщил в Фейсбуке пишет RegioNews.

"Апелляцию по моему делу перенесли на 21 апреля 14:35”, - написал Ратушный.

Он отметил, что апелляцию перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд.

Езжу домой. Апелляцию по моему делу перенесли на 21 апреля в 14:35. Перенесли потому что Печерский суд удерживает у себя...

Posted by Roman Ratushnyy on Thursday, April 8, 2021

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

29 марта активиста Ратушного отправили под домашний арест.

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