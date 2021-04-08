Погром на Банковой: суд перенес рассмотрение апелляции одного из участников протеста

Апелляцию перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд

Апелляцию перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд

Рixabay

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы участника акции у Офиса президента Романа Ратушного на решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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