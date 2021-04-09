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09 апреля 2021, 22:04 10

Прокурор Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам+"

09 апреля 2021, 22:04 10
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Фото из открытых источников
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Прокурор САП Виталий Пономаренко в пятницу в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ, известного как дело "Роттердам+".

Об этом сообщается в телеграмм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины, передает RegioNews.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко в пятницу в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), известного как дело "Роттердам+".

И это не смотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд, - отмечают в НАБУ.

В Нацбюро заявили о намерениях обжаловать и это решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратиться к генеральному прокурору для изменения старшего группы прокуроров, который прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направлению дела в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко, - говорится в сообщении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+". Об этом свидетельствуют, в частности, решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью, отмечают в Нацбюро.

Как сообщалось, 21 января прокурор САП повторно закрыл дело "Роттердам+”.

18 марта в делу "Роттердам+" суд отказал в отводе прокурора, который дважды закрывал дело. Решение принял Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут оспаривать.

НАБУ САП НКРЭКУ генпрокурор Роттердам+

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