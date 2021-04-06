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06 апреля 2021, 14:51 553

В НАБУ расследуют нарушения при закупке COVID-вакцин - Венедиктова

06 апреля 2021, 14:51 553
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У министра Степанова пока нет процессуального статуса в данном деле
У министра Степанова пока нет процессуального статуса в данном деле
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения нет процессуального статуса в уголовном деле о возможных нарушениях при закупке вакцины, но расследования проводятся.

Как передает RegioNews, об этом Венедиктова сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

По вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов, в том числе этой категории (вакцины от COVID-19 - ред.), есть несколько уголовных производств в разных органах досудебного расследования", - сказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины, в частности, расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Далеко ли продвинулось следствие и действительно ли фактаж подтвердился – мы пока не можем разглашать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что скажет следствие", - отметила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в расследовании подобных дел, ведь вакцинация - это то, "что касается даже не здоровья, а жизни каждого украинца - должно быть под микроскопом у государства".

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения, в частности министра, процессуальный статус по делу о закупке вакцин, генпрокурор сказала: "Процессуального статуса у них на сегодняшний день нет".

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.

Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.

коронавирус Офис генпрокурора НАБУ прокуратура Ирина Венедиктова

 
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