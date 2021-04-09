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09 квітня 2021, 22:04 5

Прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+"

09 квітня 2021, 22:04 5
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У НАБУ закликають Венедіктову замінити цього прокурора
Фото з відкритих джерел
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Прокурор САП Віталій Пономаренко в п'ятницю втретє прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП, відомого, як справа "Роттердам+".

Про це повідомляється в телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро України, передає RegioNews.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Пономаренко в п'ятницю втретє прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), відомого, як справа "Роттердам+".

І це не дивлячись на той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, оцінку справі повинен надати суд, - зазначають у НАБУ.

У Нацбюро заявили про наміри оскаржити і це рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також укотре звернутися до генерального прокурора для зміни старшого групи прокурорів, який вдається до будь-яких дій, щоб запобігти направленню справи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

З огляду на очевидну заангажованість і необ'єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедіктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка, - йдеться в повідомленні.

Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатнім для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість обвинувачень у нанесенні державним і громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв'язку з прийняттям і застосуванням формули "Роттердам+". Про це свідчать, зокрема, рішення про скасування постанови Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв'язку з їх незаконністю і необґрунтованістю, наголошують у Нацбюро.

Як повідомлялося, 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”.

18 березня у справі "Роттердам+" суд знову відмовив у відводі прокурора, який двічі закривав справу. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

НАБУ САП НКРЕКП генпрокурор Роттердам+

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