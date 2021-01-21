Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+”, - СМИ
Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».
Об этом сообщает Telegram-канал Паблик о дела НАБУ/САП журналиста Олега Новикова, передает RegioNews.
Дело о формуле "Роттердам плюс" снова закрыли! Решение принял все тот же прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко. Недавно он на парламентском комитете заявил, что не собирается направлять дело в суд, то это решение вполне логичное. Детективы НАБУ просили генерального прокурора Ирину Венедиктову изменить прокурора по делу, но она отказала. Основание закрытия: установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины)., — указано в сообщении.
Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать.