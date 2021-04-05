Агента НАБУ Шевченко оставили под домашним арестом

Адвокат подозреваемого сообщает об отсутствии доказательств в деле

Адвокат подозреваемого сообщает об отсутствии доказательств в деле

Фото: из открытых источников

Суд оставил под домашним арестом внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко, которого подозревают в причастности к созданию частной армии и незаконных поставках оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Защита требовала отмену меры пресечения, но, учитывая тяжесть статьи, домашний арест Шевченко считает также хорошим результатом. Подозреваемый согласен с решением апелляционного суда, поскольку хотел остаться на воле", - говорится в сообщении.

Адвокат подозреваемого Тарас Безпалый в заявлении изданию сообщил, что у обвинения нет доказательств вины его подзащитного. Подозрение базируется на самом подозрении, уточнил адвокат.

Напомним, 24 марта, СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко - за якобы создание ЧВК и торговлю с Россией. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Кроме того, 26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.