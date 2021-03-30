В Киеве будут судить директора одного из заводов "Укроборонпрома"

Ему грозит до шести лет заключения

Ему грозит до шести лет заключения

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Следователи закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением руководителем оборонного завода, который входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Установлено, что директор незаконно передал в аренду по заниженной стоимости часть служебных помещений. В арендуемых сооружениях функционировал комплекс развлекательных заведений. В результате преступных действий директора завода государству был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили правоохранители.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и блокировали схему незаконной аренды недвижимости государственного концерна "Укроборонпром" в Харькове. Незаконную деятельность организовали должностные лица одного из госпредприятий, которое входит в состав госконцерна.