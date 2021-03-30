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30 марта 2021, 11:01 44

Председателя Харьковского админсуда будут судить за взяточничество, - САП

30 марта 2021, 11:01 44
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Фото: adm.pl.court.gov.ua
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30 марта 2021 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко, разоблаченной на передаче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

В рамках досудебного расследования установлено, что руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу", - говорится в сообщении.

В САП добавили, что обвинительный акт по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.

суд взятка уголовное дело судья Харьков

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