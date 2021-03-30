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30 марта 2021, 10:52 5

В КСУ заявили, что судьи получают чрезмерно большие зарплаты

30 марта 2021, 10:52 5
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В среднем она составляет около 300 тысяч гривен
В среднем она составляет около 300 тысяч гривен
Фото из открытых источников
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Судья Конституционного суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большую зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному суду.

"Это, знаете, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают огромные зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.

Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливы для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого.

суд Украина зарплаты Конституционный суд КСУ

 
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