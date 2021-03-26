Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым

Похоже, что сама жизнь вносит даже определенные правки в название правящей в городе политической силы. Где "Блок без Кернеса – успешный Харьков?" звучит уже как тревожный вопрос вместо вдохновляющего еще полгода назад утверждения

Похоже, что сама жизнь вносит даже определенные правки в название правящей в городе политической силы. Где "Блок без Кернеса – успешный Харьков?" звучит уже как тревожный вопрос вместо вдохновляющего еще полгода назад утверждения

26 марта исполняется ровно сто дней с того момента, когда в берлинской клинике "Шарите" перестало биться сердце Геннадия Кернеса. При этом данная смерть полновесного руководителя второго по значению города Украины провела четкую линию на "до" и "после", став реальной отправной точкой как для напряженной предвыборной гонки, так и для сопровождающих ее нынешних откровенных трений среди местных элит. А все потому, что умерший градоначальник оставил после себя в Харькове целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Хотя именно за "наследный статус" нынче в городе развернулась чуть ли не главная борьба.

Операция "узурпация"

По большому счету, ключевым днем для современного Харькова можно считать не только 17 декабря 2020 года, когда из Берлина пришло печальное известие о смерти харьковского мэра из-за осложнений, вызванных COVID-19. Неделей до этого произошло то, что изначально дало старт нынешним политическим процессам в городе. А именно: 9 декабря на первую сессию собрались новоизбранные депутаты Харьковского горсовета, разыграв многоходовую комбинацию, о которой стоит рассказать подробнее. Ведь в дальнейшем данные события легли в основу обвинений оппонентов нынешнего руководства города в настоящей узурпации власти.

Итак, сначала переизбранный на третий мэрский срок Геннадий Кернес, находящийся в то время на лечении в Германии, был заочно приведен к полномочиям без принятия обязательной для этого присяги. Глава горизбиркома Ольга Мозговая аргументировала "чистоту процедуры" просто: дескать, закон требует, что "присягу принимает лишь лицо, впервые избранное на должность поселкового, сельского или городского головы". Далее председательствующий на заседании депутат от "Блока Кернеса – успешный Харьков" ("БКУХ") Андрей Новак (в прошлой каденции был секретарем Харьковского горсовета) сообщил коллегам, что на электронную почту мэрии пришло письмо с электронной подписью Кернеса, в котором тот предложил на должность нового секретаря горсовета Игоря Терехова, на тот момент занимавшего должность первого вице-мэра Харькова.

В итоге за Терехова, для которого, прежде всего, открылась возможность исполнять обязанности градоначальника в случае недееспособности Кернеса, проголосовали 73 из 75-ти депутатов, получивших бюллетени (всего в горсовете – 84 места), против был один и еще один воздержался. И это притом, что у "БКУХ" - только 34 мандата, и почти столько же голосов, как тут же выяснилось, Терехов получил от вступивших в широкую коалицию городских депутатов от ОПЗЖ, "Євросолідарності" и "Слуги народа". Это же ситуативное большинство оперативно распределило руководство в постоянных депутатских комиссиях (представители "БКУХ" возглавили 6 комиссий, депутаты от "ЄС" – 3 и по одной – от ОПЗЖ и "СН"), назначило 12 заместителей городского головы (первым вице-мэром стал вышеупомянутый Новак, фактически поменявшись местами с Тереховым) и утвердили новый состав горисполкома.

В конце концов, уже после смерти Кернеса Терехов провел финальную часть операции, сумев так устроить бюрократическую волокиту с пакетом документов, необходимым для оглашения Верховной Радой досрочных мэрских выборов в Харькове, что парламент попросту не успел назначить их на 28 марта 2021-го, посему день голосования был пролонгирован на 31 октября. Таким образом, и. о. городского головы получил серьезный временной люфт для своей предвыборной кампании - де-факто годичное мэрство с соответствующим админресурсом.

В результате у харьковчан сложилось стойкое впечатление, что, во-первых, их "развели как котят" (они-то голосовали за Кернеса и его именной блок, а не за "узурпатора" Терехова). А, во-вторых, что за всей этой многоходовкой по установлению власти в городе за ширмой болезни популярного харьковского мэра с его 60% поддержки избирателей скрывается некая могущественная сила, влияющая на процессы как на месте, так и в Киеве. И ответ на вопрос, кто это, напрашивался сам собой: единственным выходцем из Харькова, имеющим сегодня большое влияние и в родном городе, и в столице, является нынешний глава МВД Арсен Аваков.

В тени мастодонтов

В принципе, до получения Тереховым реальной городской власти в "первой столице" в декабре 2020-го о его существовании многие "непродвинутые" харьковчане вообще не знали. А "продвинутые" слышали, что в последние годы первый вице-мэр действительно добился успехов в вопросе установления для "допуска к телу" шефа искусственных барьеров. Впрочем, Терехов все равно считался "вторым номером", поскольку ключевые решения в Харькове принимал лично Кернес.

Аналогичная история наблюдалась и в уже призабытые времена Виктора Ющенко, когда всю пятилетку его президентства бессменным харьковским губернатором оставался Аваков. Так вот Терехов сначала оказался его экономическим советником, на парламентских выборах-2006 неудачно баллотировавшись от президентского блока "Наша Украина" (его в партийном списке даже при наличии партбилета НСНУ поставили на непроходное место под №159), и в 2007 году стал замглавы Харьковской ОГА. Иначе говоря, в аваковской команде он был даже не "№2", а статусом явно ниже.

Само собой, теперь Терехов пытается любыми способами откреститься от связей с Аваковым, который утратил в Харькове свою былую популярность. Это на мэрских выборах-2010 он, будучи оппозиционером и лидером харьковской областной ячейки "Батьківщини", чуть было не победил Кернеса, идущего от всесильной на то время Партии регионов. Сейчас же Аваков больше ассоциируется у горожан с неспособностью возглавляемого им МВД остановить рост наркомании в Харькове (кое-кто вообще считает, что харьковских наркоторговцев "крышует" доблестная полиция) и обуздать криминалитет.

Плюс к этому – активизация в городе праворадикального "Національного корпусу" Андрея Билецкого, имеющего прочные контакты именно с Аваковым, а также их антиподов из движения "Патриоты – за жизнь", которое, как известно, возглавляет одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – еще один старый-добрый знакомый "вечного" министра внутренних дел. То есть в Харькове все более превалирует мысль, что в случае необходимости сохранить свое политическое положение в стране Аваков легко и цинично достанет собственный харьковский козырь в виде резкой эскалации напряжения на улицах города. А Терехов, въехав в главный кабинет мэрии на светлой памяти Геннадия Адольфовича, станет одним из базовых рычагов для осуществления любых "кризисных" сценариев Арсена Борисовича.

В ожидании бури

"Выборы должны состояться как можно скорее. Я заинтересован в этом. Почему? Потому что харьковчане должны выбрать своего мэра. Стабильность - это сегодня важно. Тут и позиция Геннадия Адольфовича, и моя всегда была четкой: "политику — в сторону"... Вы знаете, у нас в Харькове люди умные. Они всегда все понимают. Я буду продолжать работать для города, а политики пусть играют в политику", - заявил Терехов в своем, по сути, программном интервью изданию "Буквы". И попытался вообще обойти любые острые политические вопросы, от которых, мол, "не становится теплее в квартирах, чище на улицах, уютней в общественном транспорте".

Впрочем, как отмечают многие наблюдатели за текущими процессами в Харькове и даже его непосредственные участники, нынешние настроения в городе можно охарактеризовать ощущением харьковчанами некого затишья перед бурей. То есть ни о какой-то стабильности времен Кернеса не может быть и речи – над всем довлеют тревожные ожидания, которые у горожан нарастают буквально с каждым днем. А привычное для других украинских городов политическое противостояние, с чем в Харькове после смерти мегапопулярного мэра теперь опять столкнулись, воспринимается его жителями в качестве умышленной дестабилизации устоявшейся городской жизни.

Если просто заглянуть в соцсети, в списке особых опасений харьковчан – активизация, с одной стороны, радикалов из "Нацкорпусу", а с другой - бывших "антимайдановцев", прямо ассоциирующихся здесь с носителями сепаратистских настроений. Другими словами, в стычках между представителями данных полюсов, уже состоявшихся в этом году на харьковских улицах, горожане видят некую прелюдию к повторению марта 2014-го, вызывающего у большинства воистину жуткие воспоминания. При этом у многих есть сомнение, что Терехов вообще способен хоть как-то этому противиться: все видят, что он даже не может вовремя осадить скандального провокатора - депутата горсовета от ОПЗЖ Андрея Лесика, с чем тот же Кернес справлялся неоднократно и всегда вполне элементарно в свойственном ему жестком стиле.

На этом фоне исполняющий обязанности градоначальника не устает утверждать, что он, дескать, вне политики, и одновременно продолжает как ни в чем не бывало пиариться на массовых мероприятиях. Как это, к примеру, случилось во время недавних гуляний в Харькове на Масленицу, где Терехов без защитной маски вышел в толпу людей поздравлять их с праздником. И было видно, что никакой социальной дистанции между присутствующими нет, а большинство из них также не имели средств защиты, что совершенно не смущало руководителя города. Хотя ему, как никому другому, доподлинно известна тревога харьковских врачей из-за переполненности местных реанимаций COVID-больными.

Как результат – Харьков вышел в лидеры в стране по росту заболеваемости коронавирусом, городская власть реагирует на ситуацию нерешительно и хаотично, а лично Терехов занят грядущими выборами. Одним словом, в городе наблюдается настоящий ковид-коллапс, харьковчанам, которым не повезет заболеть на COVID-19 в тяжелой форме сейчас, вероятнее всего, останется только умирать или надеяться на чудо. Потому что мало-кто из харьковчан может поспорить с очевидным: положиться в жизненно важных вопросах своей безопасности на нынешнюю городскую власть уже вряд ли можно.

Поэтому горожане делают для себя два альтернативных вывода: либо Терехов без пинка от своего умершего начальника не способен к самостоятельному управлению во всех отношениях, либо он – банальная марионетка в чужих злонамеренных планах. И оба таких умозаключения являются настоящим приговором для нынешнего и. о. мэра, вводя даже определенные правки в название правящей в городе политической силы. Где "Блок без Кернеса – успешный Харьков?" звучит уже как тревожный вопрос вместо вдохновляющего еще полгода назад утверждения.

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