Харьковские националисты из "Фрайкора" и Терехов стали союзниками против Добкина

Они облили красной краской несколько билбордов Михаила Добкина, расположенных в разных районах Харькова

Они облили красной краской несколько билбордов Михаила Добкина, расположенных в разных районах Харькова

Харьковская националистическая организация "Фрайкор" взяла на себя ответственность за повреждение нескольких рекламных бордов городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Соответствующее заявление организация "Фрайкор" сделала в своем Telegram -канале .

Представители ВПО "Фрайкор" облили красной краской несколько билбордов Михаила Добкина, расположенных в разных районах Харькова.

Это не первый вандализм представителей ВПО "Фрайкор" в отношении рекламных носителей Добкина. Ранее они поздравительные билборды политика к 8 марта также облили красной краской.

По информации СМИ со ссылкой на источник в горсовете, временный мэр Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками, которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина.

В частности, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.

Как известно, Терехов во времена, когда нынешний глава МВД Арсен Аваков возглавлял Харьковскую ОГА, был его заместителем. Харьковских правых радикалов относят к орбите влияния нынешнего главы МВД Арсена Авакова. После смерти Кернеса правые радикалы стали присутствовать на заседаниях Харьковского горсовета.

Так, например, во время заседания Харьковского горсовета в феврале этого года и.о. мэра Терехов не смог обуздать депутатский корпус, но ему помогли радикалы , которые физически унимали представителей Партии Шария. У многих депутатов возникли вопросы к Терехову, как в горсовет попали националисты.

ВПО "Фрайкор", в свою очередь, является членом общественного совета при Харьковской ОДА и также позиционирует себя как "патриотическая организация".

Напомним, В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог.

Ранее сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове.

Мы также писали, что Терехов незаконно распорядился снести в Харькове 50 бордов с рекламой Добкина.