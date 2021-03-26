В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог

Секретаря городского совета называют единственным, кому выгодно затягивание назначения внеочередных выборов в Харькове

Секретаря городского совета называют единственным, кому выгодно затягивание назначения внеочередных выборов в Харькове

Фото: из открытых источников

Политолог Екатерина Одарченко инициировала проведение в Харькове социологического опроса в воскресенье, 28 марта. В этот день должны были состояться досрочные выборы мэра, если бы действующая харьковская городская власть не сделала все возможное, чтобы выборы перенеслись на осень.

Об этом Екатерина Одарченко сообщила в своем блоге на сайте "Цензор.net", передает RegioNews.

Уже в это воскресенье, 28 марта 2021 года в Харькове должны были проходить внеочередные выборы городского головы. Однако вследствие манипуляций, совершенных Харьковским городским советом при подаче в Верховную Раду необходимых документов, выборы перенесены почти на полгода, на последнее воскресенье октября. Эти манипуляции не только нарушили интересы горожан, но и лишили их права на своевременные выборы представительской власти Харькова. По сути, у жителей города украли возможность уже весной выбрать полноценного мэра", – убеждена эксперт.

По ее словам, есть все основания полагать, что ненадлежащее представление документов в Верховную Раду руководство Харьковского городского совета осуществило в интересах временного мэра Игоря Терехова.

Имело ли руководство городского совета Харькова достаточно времени, чтобы оперативно передать в Верховную Раду необходимый пакет документов? Несомненно. И тогда внеочередные выборы Харьковского городского головы были бы назначены на последнее воскресенье марта", –отмечает Одарченко.

По ее мнению, единственный бенефициар затягивания формальных процедур назначения внеочередных выборов в Харькове – Игорь Терехов. Ведь выполняя обязанности временного мэра города до 31 октября он получает возможность гораздо раньше начать и значительно дольше вести свою предвыборную кампанию, получая таким образом большие преимущества по сравнению с другими потенциальными участниками выборов.

"Принимая во внимание все факты манипуляций, которые в процессе назначения даты выборов совершила действующая Харьковская мэрия, считаю уместным инициировать в день, когда должны были законно состояться внеочередные выборы мэра Харькова – 28 марта 2021 года, проведение социологического опроса с целью выяснения настоящих симпатий харьковчан.

Это позволит определить, кто мог бы реально стать мэром города, если бы выборы состоялись 28 марта. Харьковчане имеют право высказать свое мнение в тот день, который у них фактически украли", – написала Одарченко, добавив, что результаты опросы должны быть обнародованы 31 марта.

Напомним, ранее в Харькове опубликовали фейковую социологию в пользу Терехова.

Также сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове. Кроме того, как писали ЗМІ, Терехов показал, что не справляется с Харьковом.

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