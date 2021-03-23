В Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил

Тем временем в городе стремительно растет количество больных коронавирусом

Тем временем в городе стремительно растет количество больных коронавирусом

Об этом свидетельствует ситуация с мобильными ковидными бригадами, которые Терехов распустил этой зимой, и сегодня, когда стремительно растет число заболевших, городские власти пытаются набрать туда людей через объявление на официальном сайте Харьковского горсовета, сообщает RegioNews.

В объявлении, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан призывает харьковчан, у которых есть медицинское образование, устраиваться на работу в одну из городских больниц, где работают отделения для больных COVID-19.

"В апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование", - заявила вице-мэр.

По ее словам, за прошлый год (большую часть которого в стране продолжалась эпидемия COVID-19) количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает.

По словам вице-мэра, в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. Горбунова-Рубан обещает тем, кто вступит в бригады "более высокую зарплату", в том числе призывает устраиваться на работу студентов со средним медобразованием.

Напомним, что 17 марта, Харьковская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала горсовету возобновить работу мобильных бригад. Однако 18 марта Терехов заявил, что горсовет не будет возобновлять работу мобильных COVID-бригад, поскольку это нецелесообразно. "Все делается в поликлиниках. Не нужно делать эти мобильные бригады", - сказал Терехов.

В июне Харьков за бюджетные средства закупил 10 санитарных автомобилей для работы бригад и доставки образцов в областной лабораторный центр. Но с января 2021 года бригады не работают. И теперь, когда наступила новая волна пандемии, людей катастрофически не хватает и новых не могут набрать. Также в больницы не проведены кислородные трассы.

По последним данным СНБО, заболеваемость ковидом в Харькове продолжает расти. По состоянию на 23 марта количество заболевших превысило 96 тыс. человек. На протяжении суток умерло еще 12 человек. В больницах Харькова катастрофически не хватает койкомест для тяжелых больных, кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ.

По данным Минздрава с сегодняшнего дня Харьков и Харьковская область оказались в "оранжевой" зоне.

Напомним, что 20 марта в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым. Именно из-за этих гуляний в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы сообщали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

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