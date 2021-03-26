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26 марта 2021, 12:39 181

В Харькове каникулы для учеников продолжили до 5 апреля

26 марта 2021, 12:39 181
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Такое решение приняли из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в городе
Такое решение приняли из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в городе
Фото: redpost.com.ua
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В общеобразовательных учреждениях Харькова продолжили весенние каникулы для учеников до 5 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Также в горсовете напомнили, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации учеников харьковских школ отправили на каникулы 22 марта.

Напомним, 14 марта врач Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что реанимации города полностью заполнены пациентами с COVID-19, и в городских медицинских учреждениях не хватает коек для больных COVID-19.

В тот же день Игоря Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Также сообщалось, что из-за гуляния, устроенные Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом. 20 марта в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.

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коронавирус карантин Харьков ученики школы каникулы

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