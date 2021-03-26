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26 марта 2021, 10:50 8

В Минздраве рассказали, когда украинцы получат вторую дозу вакцины от коронавируса

26 марта 2021, 10:50 8
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Пока украинцам укололи только по одной дозе
Пока украинцам укололи только по одной дозе
Фото: Минздрав
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В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.

"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто вакцинировался, будет и в достаточном количестве и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.

Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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