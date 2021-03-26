В Минздраве рассказали, когда украинцы получат вторую дозу вакцины от коронавируса
Пока украинцам укололи только по одной дозе
Пока украинцам укололи только по одной дозе
В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто вакцинировался, будет и в достаточном количестве и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.
Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов