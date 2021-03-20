В горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым

Народные гуляния на Масленицу в Харькове состоялись 14 марта

Народные гуляния на Масленицу в Харькове состоялись 14 марта

Фото из открытых источников

Депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в Офис генерального прокурора по поводу народных гуляний на Масленицу в Харькове, которые были устроены и.о мэра города Игорем Тереховым.

Об этом Мустафаева сообщила в Telegram, пишет RegioNews.

"Я, кстати, подал депутатское обращение в прокуратуру по "гулянкам" на Масляненице, которые организовал Терехов", - сообщила она.

Как известно, народные гуляния на Масленицу 14 марта были организованы и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым. В сети много фото с мероприятия, где четко видно, что меры предосторожности не были соблюдены. Сам временный мэр Харькова присутствовал на мероприятии без маски и не соблюдал дистанцию.

Позже заместитель Терехова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что на Масленицу Терехов якобы "хотел утешить харьковчан".

Напомним, что из-за гуляния, устроенные Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы писали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковіду.

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