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20 марта 2021, 13:13 660

В горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым

20 марта 2021, 13:13 660
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Народные гуляния на Масленицу в Харькове состоялись 14 марта
Народные гуляния на Масленицу в Харькове состоялись 14 марта
Фото из открытых источников
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Депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась в Офис генерального прокурора по поводу народных гуляний на Масленицу в Харькове, которые были устроены и.о мэра города Игорем Тереховым.

Об этом Мустафаева сообщила в Telegram, пишет RegioNews.

"Я, кстати, подал депутатское обращение в прокуратуру по "гулянкам" на Масляненице, которые организовал Терехов", - сообщила она.

Как известно, народные гуляния на Масленицу 14 марта были организованы и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым. В сети много фото с мероприятия, где четко видно, что меры предосторожности не были соблюдены. Сам временный мэр Харькова присутствовал на мероприятии без маски и не соблюдал дистанцию.

Позже заместитель Терехова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что на Масленицу Терехов якобы "хотел утешить харьковчан".

Напомним, что из-за гуляния, устроенные Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы писали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковіду.

Читайте также: Выборы в Харькове. Почему харьковьчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым.

Офис генпрокурора Украина карантин Харьков Игорь Терехов

 
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