У Харкові канікули для учнів продовжили до 5 квітня

Таке рішення прийняли через складну ситуацію із поширенням COVID-19 в місті

Таке рішення прийняли через складну ситуацію із поширенням COVID-19 в місті

Фото: redpost.com.ua

У загальноосвітніх закладах Харкова продовжили весняні канікули для учнів до 5 квітня.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає RegioNews.

Учні молодшої школи повернуться до звичайних занять у класах 5 квітня. Якою буде форма навчання учнів 5-11 класів, залежатиме від епідеміологічної ситуації”, - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді нагадали, що у зв'язку із погіршенням епідемічної ситуації учнів харківських шкіл відправили на канікули 22 березня.

Нагадаємо, 14 березня лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов повідомив, що реанімації міста повністю заповнені пацієнтами із COVID-19, і в міських медичних установах не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

Того ж дня Ігоря Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради у розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Також повідомлялось, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом. 20 березня у міськраді Харкова звернулися до прокуратури через гуляння на Масляну, влаштовані Тереховим.

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