В Харьковской области военные уничтожили российскую "Рапиру"
Пограничники в Харьковской области уничтожили российскую противотанковую пушку. Защитники показали эффектное видео атаки
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу военных бригад "Форпост". Защитники выследили противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", которую россияне пытались замаскировать.
"Благодаря мастерству пилотов ударных дронов вражескую позицию вместе с пушкой полностью сравнили с землей", - говорят военные.
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.
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