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13 ноября 2026, 15:59

В Херсонской области разоблачили главу оккупационной федерации борьбы: ему объявили подозрение

13 ноября 2026, 15:59
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Фото: прокуратура Херсонской области
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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры жителю региона заочно сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором, оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, 37-летний мужчина занимал должность так называемого "президента Федерации греко-римской борьбы Херсонской области".

В декабре 2024 года он принял участие в мероприятиях, посвященных детским спортивным соревнованиям в поселке Новоалексеевка Генического района. На фоне российской символики подозреваемый выступил перед участниками соревнований с речью о развитии спортивных направлений на оккупированной территории под эгидой РФ. Видеозапись его выступления впоследствии распространили пророссийские Telegram-каналы.

Кроме того, мужчина участвовал в других публичных мероприятиях, где выступал в поддержку так называемых "губернаторов" Херсонщины и "депутата областной думы", одобряя их политику на оккупированной территории.

Также, по информации следствия, от имени представителей оккупационной администрации он оказывал помощь российским военнослужащим, обеспечивающим оккупационный режим.

Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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