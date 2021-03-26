В четырех областях "красной" зоны продлили ограничение на посадку пассажиров

В других регионах этой зоны ограничений пока нет

В других регионах этой зоны ограничений пока нет

"Укрзализныця" продлила до 6 апреля действие ограничения на посадку и высадку пассажиров в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях, которые входят в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс служба компании, передает RegioNews.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадка-посадка в этих регионах продлена до 06.04 включительно. В то же время Укрзализныця внимательно следит за динамикой заболеваемости в регионах и готова как к назначению спецрейсов по согласованию с Минздравом, так и к восстановлению полноценного пассажирского сообщения в этих регионах ", - говорится в сообщении.

В Николаевской области до 1 апреля ограничений на высадку-посадку не будет, там внимательно следят за динамикой заболеваемости. На территории Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничено до 30 марта.

В Киеве, а также в Киевской, Сумской и Одесской областях ограничений на высадку и посадку нет.

Также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС от 25 марта Черкасскую области не перевели в категорию "красных" зон, поэтому никаких ограничений на движение железнодорожного транспорта там не вводили.

Напомним, "Укрзализныця" не будет ограничивать посадку пассажиров в Киеве из-за карантина.