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13 ноября 2026, 15:15

На Прикарпатье двое железнодорожников заготовили каннабису на 8 млн грн

13 ноября 2026, 15:15
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые организовали выращивание конопли, изготовляли каннабис и планировали продавать его оптовыми партиями в другие регионы Украины. Во время обысков полицейские изъяли более 13 кг наркотического средства

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, организовал незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений 48-летний житель Коломыи. В конце весны 2026 года он обустроил плантацию конопли на открытой местности в Городенковской общине. Мужчина самостоятельно ухаживал за насаждениями, обрабатывал почву и подкармливал растения. Всего ему удалось вырастить более 60 кустов конопли.

Позже к незаконной деятельности он привлек 29-летнего жителя Коломыйского района. Оба мужчины работали на одном из производственных подразделений железнодорожной отрасли.

В сентябре подельники собрали урожай, погрузили растения в сумки и на автомобиле Mercedes-Benz перевезли их в Коломыю и деревню Шепаровцы. Там они высушивали растительную массу, изготовляли каннабис и хранили его для дальнейшей продажи.

Как установили правоохранители, основную партию наркотиков мужчины планировали реализовать вместе в других регионах Украины. Также они продавали каннабис во время личных встреч на территории Коломыйского района.

Накануне полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в гаражных и дачных помещениях, а также в автомобиле одного из мужчин.

Правоохранители обнаружили незаконную плантацию конопли. В Коломне изъяли семь ведер с растительным веществом, а в Шепаровцах полиэтиленовые свертки, пакеты и пластиковую емкость с измельченной растительной массой.

Всего изъяли более 13 кг каннабиса. По оценкам полиции, его стоимость на черном рынке составляет не менее 8 млн грн. Также правоохранители изъяли оборудование для выращивания конопли и автомобиль Mercedes-Benz, используемый для перевозки наркотиков.

Оба мужчины были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

48-летнему жителю Коломыи сообщили о подозрении за незаконный посев и выращивание конопли, а также незаконное изготовление, хранение и перевозку наркотических средств с целью сбыта, совершенные по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах.

Его 29-летнему сообщнику инкриминируют незаконное изготовление, хранение и перевозку наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.

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