В Черкассах мужчина поджег несколько заведений питания: полиция задержала поджигателя
В Черкассах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге нескольких заведений питания в центральной части города. Пожар произошел в ночь на 13 ноября. Огонь повредил несколько заведений
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
Сообщение о пожаре поступило правоохранителям ночью 13 ноября. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, криминалисты, оперативники криминальной полиции областного управления и работники криминального анализа.
В ходе следственных действий полицейские установили личность вероятного поджигателя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Полиция также призывает граждан, владеющих информацией о поджоге, сообщить об этом на спецлинию 102.
Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.