В Черкассах мужчина поджег несколько заведений питания: полиция задержала поджигателя

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге нескольких заведений питания в центральной части города. Пожар произошел в ночь на 13 ноября. Огонь повредил несколько заведений

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре поступило правоохранителям ночью 13 ноября. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, криминалисты, оперативники криминальной полиции областного управления и работники криминального анализа.

В ходе следственных действий полицейские установили личность вероятного поджигателя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Полиция также призывает граждан, владеющих информацией о поджоге, сообщить об этом на спецлинию 102.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.