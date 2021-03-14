10:26  14 марта
Коронавирус в Украине: 9 тысяч новых случаев, в лидерах оказалась Житомирская область
18:23  14 марта
В Кабмине анонсировали строительство первого в Украине автобана
17:59  14 марта
На Донбассе за сутки девять обстрелов, один военный получил ранение
UA | RU
UA | RU
14 марта 2021, 18:44 15

В Харькове реанимации полностью заполнены пациентами с COVID-19 - врач

14 марта 2021, 18:44 15
Читайте також українською мовою
В больницах города ощущается острая нехватка коек с кислородом
В больницах города ощущается острая нехватка коек с кислородом
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове COVID-больницы уже полностью заполнены пациентами с коронавирусом, все чаще наблюдается тяжелое течение болезни среди молодых людей.

Об этом в Facebook сообщил анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает RegioNews.

Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат где есть хотя бы текущий кислород", - написал врач.

Он также раскритиковал профильный департамент и депутатов, которые летом обещали построить в Харьковской областной клинической инфекционной больнице новую реанимацию и провести кислород во все отделения.

Владимир Корсунов рассказывает, что все чаще фиксируются тяжело больные молодые люди с COVID-19. Он предостерегает, что эта волна коронавируса может быть значительно мощнее предыдущих.

Корсунов добавил, что вчера, 13 марта от осложнений, вызванных вирусом, в Харькове умер еще один врач, Дмитрий Пеньков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде закончились койки для больных коронавирусом пациентов, палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются.

коронавирус Харьков больницы Харьковская область пациенты

Во Львовской области вне очереди вакцинируют 260 лидеров общественного мнения
14 марта 2021, 14:36
В 9 областях существенно превышен уровень госпитализации COVID-пациентов - Минзрав
14 марта 2021, 12:47
В Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась
14 марта 2021, 11:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua