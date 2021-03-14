В Харькове реанимации полностью заполнены пациентами с COVID-19 - врач
В Харькове COVID-больницы уже полностью заполнены пациентами с коронавирусом, все чаще наблюдается тяжелое течение болезни среди молодых людей.
Об этом в Facebook сообщил анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает RegioNews.
Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат где есть хотя бы текущий кислород", - написал врач.
Он также раскритиковал профильный департамент и депутатов, которые летом обещали построить в Харьковской областной клинической инфекционной больнице новую реанимацию и провести кислород во все отделения.
Владимир Корсунов рассказывает, что все чаще фиксируются тяжело больные молодые люди с COVID-19. Он предостерегает, что эта волна коронавируса может быть значительно мощнее предыдущих.
Корсунов добавил, что вчера, 13 марта от осложнений, вызванных вирусом, в Харькове умер еще один врач, Дмитрий Пеньков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде закончились койки для больных коронавирусом пациентов, палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются.