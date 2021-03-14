В Харькове реанимации полностью заполнены пациентами с COVID-19 - врач

В больницах города ощущается острая нехватка коек с кислородом

В больницах города ощущается острая нехватка коек с кислородом

Фото: из открытых источников

В Харькове COVID-больницы уже полностью заполнены пациентами с коронавирусом, все чаще наблюдается тяжелое течение болезни среди молодых людей.

Об этом в Facebook сообщил анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает RegioNews.

Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат где есть хотя бы текущий кислород", - написал врач.

Он также раскритиковал профильный департамент и депутатов, которые летом обещали построить в Харьковской областной клинической инфекционной больнице новую реанимацию и провести кислород во все отделения.

Владимир Корсунов рассказывает, что все чаще фиксируются тяжело больные молодые люди с COVID-19. Он предостерегает, что эта волна коронавируса может быть значительно мощнее предыдущих.

Корсунов добавил, что вчера, 13 марта от осложнений, вызванных вирусом, в Харькове умер еще один врач, Дмитрий Пеньков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде закончились койки для больных коронавирусом пациентов, палаты интенсивной терапии также заняты и не справляются.