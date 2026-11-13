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13 ноября 2026, 14:35

Пограничники уничтожили пушки и состав россиян

13 ноября 2026, 14:35
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Фото из открытых источников
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Пограничники показали свежие кадры по Южно-Слобожанскому направлению. Украинские военные успешно "разнесли на куски" склады врага

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу военных бригады "Гарт". Защитники всего за несколько дней атаковали два орудия россиян, а также средства связи, склад с боекомплектом и транспортные средства.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.

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