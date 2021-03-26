Стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун

Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%

Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%

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В конце марта 2021 года 61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом, 37% - против. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

При этом 68% за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.

С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта - 37%). Еще 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

Напомним, ранее Разумков сказал, целесообразно ли сейчас вводить локдаун.