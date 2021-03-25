Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов

Городские власти Харькова под руководством и.о. мэра Игоря Терехова совершенно провалили работу по COVID-19. И катастрофа, о которой с начала года предупреждали харьковские медики и волонтеры – теперь состоявшийся факт. Больницы Харькова переполнены, мест в реанимациях нет, врачей и медперсонала не хватает. Власть реагирует на ситуацию нерешительно, хаотично, а лично городской голова занят грядущими выборами.

Городские власти Харькова под руководством и.о. мэра Игоря Терехова совершенно провалили работу по COVID-19. И катастрофа, о которой с начала года предупреждали харьковские медики и волонтеры – теперь состоявшийся факт. Больницы Харькова переполнены, мест в реанимациях нет, врачей и медперсонала не хватает. Власть реагирует на ситуацию нерешительно, хаотично, а лично городской голова занят грядущими выборами.

На 25 марта в Харькове 609 новых случаев инфицирования коронавирусом и город остается одним из лидеров по росту заболеваемости. Харьковчанам, которым не повезет заболеть на COVID-19 в тяжелой форме сейчас, вероятнее всего останется только умирать. Либо надеяться на чудо. Надежды на городскую власть больше нет.

Больницы Харькова заполнены на 100% и более. Об этом сообщил СМИ заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, профессор Владимир Корсунов. Он – один из тех, кто первым начал бить тревогу, пытаясь обратить внимание руководства города на надвигающуюся беду. Судя по нынешней ситуации, слышать его никто из первых лиц Харькова и не собирался.

Со слов Владимира Корсунова, в областной инфекционной больнице ситуация выглядит так: "Стационарные кислородные трассы частично в трех отделениях из шести. Еще в трех отделениях кислородной магистрали нет совершенно. Только концентраторы. Есть на 15-20 литров. Но подавляющее большинство из них - пяти- или десятилитровые, которые не могут обеспечить потребность в полной мере. Если человек требует большего, чем 10 литров потока кислорода, то с этим огромные проблемы. Как в больницах считают свободные места, обеспеченные кислородом, я вообще не понимаю. По моему мнению, это - манипуляции".

В других больницах города положение ничем не лучше. Волонтер Наталья Попова в недавнем интервью рассказала: "В железнодорожной больнице лежит 60 пациентов, но там 6 мест реанимации. 60 пациентов дышат на концентраторах. Если кто-то из них ухудшается, переводить некуда — мест на ИВЛ, в реанимациях нет. Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет... Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает".

Официальная харьковская статистика эту ситуацию в упор не замечает. По информации, которую Минздрав получает из Харькова, заполняемость больниц составляет порядка 35%(!). А в режим "оранжевой" карантинной зоны городская власть согласилась перейти буквально на днях. Еще 17 марта временный мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не видит оснований для усиления карантинных мер, но если такие рекомендации получит от специалистов, то возможность введения новых ограничений будет рассмотрена. Но дело в том, что врачи задолго до этого заявления уже говорили о необходимости введения режима "красной" зоны карантина. Или они для исполняющего обязанности городского головы не такие уж специалисты?

Очевидно, что городская власть Харькова и лично Игорь Терехов старательно избегали введения дополнительных карантинных ограничений, и тянули до последнего. Почему так? Осенью в Харькове выборы городского головы, и Игорь Терехов очень хочет избавиться от приставки и.о. перед занимаемой им временно должностью мэра. Все его действия определяются этой целью, он живет избирательной кампанией, а это логика пиара, но никак не управленческая. Адекватный управленец в сложившейся в Харькове COVID-ситуации не пытался бы угодить избирателям, а принимал бы быстрые, жесткие и, возможно, непопулярные меры. Так, наверняка, поступил бы Геннадий Кернес. При всей противоречивости своей натуры, в критические моменты для Харькова он всегда проявлял всю необходимую решительность и прагматизм. Без этих качеств он просто не смог бы объединить харьковские бизнес- и политические элиты вокруг общей цели – работы на будущее города.

В нынешнем руководстве городского совета нет никого даже отдаленно напоминающего Кернеса. Все процессы в Харькове уже год как пущены на самотек, что-то продолжается по инерции, но мэрия города, возглавляемая Игорем Тереховым, перестала быть центром контроля и инициативы, каким была при Геннадии Кернесе.

И это очень заметно как раз по отработке городской властью ситуации с COVID-19. Например, летом прошлого года по инициативе Геннадия Кернеса были сформированы мобильные COVID-бригады, для них были закуплены автомобили и необходимое оборудование. А уже в январе 2021 года и.о. мэра Игорь Терехов эти бригады распускает. При этом, игнорирует рекомендации облздравотдела возобновить их работу и аж до середины марта, когда обострение коронавирусной угрозы уже стало более чем явным, твердит, что в мобильных COVID-бригадах нет никакой нужды. То есть, то ли демонстрирует полное непонимание ситуации и свою должностную неадекватность, то ли намеренно скрывает правду.

То же самое с больницами – наличием достаточного количества мест, медикаментов, персонала. Принимаемые решения сводятся к установке дополнительных коек. А вот с обеспечением препаратами, местами в отделениях интенсивной терапии и дополнительным штатом врачей и медперсонала немного посложнее – этот вопрос решается через НСЗУ, и городские чиновники от медицины, опираясь на прогнозы, должны были загодя затребовать все, что необходимо для готовности к третьей волне пандемии. Временный мэр Терехов, как первое лицо города, был обязан этот вопрос держать на контроле.

Соратник Геннадия Кернеса Михаил Добкин, который был городским головой в 2006-2010 годах, назвал действия городской власти в связи с короновирусной угрозой некомпетентными и бессистемными, о чем написал в своем телеграмм-канале : "...смещение приоритетов при распределении бюджетных средств города от нужд медицины в сторону самопиара, самоустранение от накопившихся проблем врачей и медперсонала городских больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, заигрывание с центральными органами власти – все это, помноженное еще и на самолюбование, привело к плачевному результату". По мнению Добкина, необходимо срочно организовывать работу городского штаба по борьбе коронавирусом. При этом городской власти нужно объединить возможности города, области, бизнеса и "исправлять свои же ошибки. Причём делать это надо срочно и без промедления. Можно пытаться во всём копировать образ, стиль общения и методы руководства бывшего руководителя", - считает экс-мэр Харькова.

И, что касается карантина. Его ведь вводят не от скуки. Весь комплекс ограничительных мероприятий рассчитан прежде всего на то, чтобы избежать перегруза медицинских учреждений. И то, что в Харькове наблюдается, если называть вещи своими именами, коллапс городского здравоохранения – убедительнейшее доказательство проваленной мэрией работы по COVID-19, усиление карантина было необходимо еще как минимум месяц назад.

Городская власть не особо утруждала себя даже агитацией населения соблюдать элементарный масочный режим. Лично Игорь Терехов, наоборот – неоднократно подавал пример его нарушения: во время массовых гуляний на Масленицу, которые, на самом-то деле, следовало отменить, и проводя одно за другим торжественные мероприятия в учебных заведениях города и городских службах.

Стоит ли при таком подходе со стороны исполняющих роль городского руководства удивляться ковид-кризису в отдельно взятом Харькове, где предвыборный популизм полностью вытеснил управление, как главную функцию и обязанность власти.

Всеми своими действиями руководство Харькова показывает одно – власти в городе нет. Такая ситуация сохраняется уже три месяца. Именно она – главная причина резкого обострения ковид. И получается, что ценой политических амбиций становится здоровье и жизни горожан.