Обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича - Офис Генпрокурора
Сторона обвинения имеет право начать в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции.
Об этом заявили в пресс-служб Офисе Генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича, передает RegioNews.
в настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), — говорится в сообщении.
Об этом в Офисе Генпрокурора сообщили после решения Киевского апелляционного суда об оставлении в силе решения суда первой инстанции о применении заочного ареста до экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об узурпации власти.
Как сообщалось, сегодня Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировал к процессуальным нарушениям.