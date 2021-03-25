Обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича - Офис Генпрокурора

Можно обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование

Можно обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование

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Об этом заявили в пресс-служб Офисе Генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича, передает RegioNews.

в настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), — говорится в сообщении.

Об этом в Офисе Генпрокурора сообщили после решения Киевского апелляционного суда об оставлении в силе решения суда первой инстанции о применении заочного ареста до экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об узурпации власти.

Как сообщалось, сегодня Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировал к процессуальным нарушениям.