13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
08:11  25 марта
На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 17:08 13

Обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича - Офис Генпрокурора

25 марта 2021, 17:08 13
Читайте також українською мовою
Можно обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование
Можно обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сторона обвинения имеет право начать в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции.

Об этом заявили в пресс-служб Офисе Генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича, передает RegioNews.

в настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), — говорится в сообщении.

Об этом в Офисе Генпрокурора сообщили после решения Киевского апелляционного суда об оставлении в силе решения суда первой инстанции о применении заочного ареста до экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об узурпации власти.

Как сообщалось, сегодня Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировал к процессуальным нарушениям.

Виктор Янукович экстрадиция суд Офис генпрокурора расследование

Экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений
24 марта 2021, 18:32
Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича
19 марта 2021, 20:41
СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и Азарова
19 марта 2021, 19:27
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua