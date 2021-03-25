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25 марта 2021, 17:43 11

На Ивано-Франковщине под суд пойдет женщина, которая распространяла фейки о COVID-вакцине

25 марта 2021, 17:43 11
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Женщина на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины
Женщина на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины
Рixabay
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В Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области поступило дело о привлечении к административной ответственности жительницы из-за распространения фейков о вакцине от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Коломыйский горрайонный суд.

Из протокола об административном правонарушении следует, что женщина на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, что могло вызвать панику среди населения.

В суде сообщили, что женщину будут судить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173 — 1 КУоАП).

Ранее сообщалось, что каникулы в школах Ивано-Франковска начнутся на месяц позже.

суд коронавирус Украина Коломыя Ивано-Франковская область

 
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