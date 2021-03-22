Кабмин выступил с официальным заявлением относительно погромов на Банковой

Члены правительства требуют расследования от силовиков

Члены правительства требуют расследования от силовиков

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Члены Кабмина Украины осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста 20 марта.

Об этом говорится в официальном "Совместном заявлении членов Кабинета Министров Украины относительно недопустимых действий под Офисом Президента Украины 20 марта 2021 года", передает RegioNews.

Члены Кабинета Министров Украины решительно осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.

Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздержаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирными способами, - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что его подписанты ожидают "от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки".

Как отмечалось, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

После акции одному задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы".