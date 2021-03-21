Осуждают акты вандализма и требуют извинений: "слуги" отреагировали на погром Банковой

Нардепы призвали коллег во власти ускорить работу по очистке судебной системы

Нардепы призвали коллег во власти ускорить работу по очистке судебной системы

Фото из открытых источников

14 нардепов из фракции "Слуга народа" опубликовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, которые вечером 20 марта громили Банковую.

Об этом сообщил нардеп Никита Потураев в Facebook, передает RegioNews.

В обращении говорится, что представители фракции СН "возмущены экстремистским характером, который приобрела протестная акция у здания Офиса президента", и осуждают акты вандализма, совершенные отдельными митингующими.

Мы считаем, что политические партии, которые в течение долгого времени системно раздували радикализацию протестных настроений в обществе, должны взять на себя свою долю ответственности за позорные для Украины и украинцев события на улице Банковой 20 марта 2021 года, и немедленно призвать своих сторонников вернуться к конституционным формам политической борьбы, - говорится в заявлении.

Также отмечается, что залогом освобождению несправедливо обвиненных или осужденных людей станет перезагрузка судебной системы и продолжение реформ правоохранительных органов. Парламентарии считают, что "именно на этом должны быть сконцентрированы усилия гражданского общества и активистов.

Верховенства права и честного и справедливого правосудия в Украине следует добиваться весомыми и обоснованными требованиями, а не радикалистскими действиями и популистскими лозунгами.

Мы призываем наших коллег во власти принять во внимание необходимость ускорения работы по очищению судебной системы", — добавляют заявители.

К обращению присоединились народные депутаты Никита Потураев, Татьяна Цыба, Егор Чернев, Елизавета Богуцкая, Виктория Подгорная, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецкий, Марина Бардина, Игорь Васильев, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая, Елена Шуляк, Дмитрий Костюк.

Ми, народні депутати України, представники фракції ПП "Слуга народу", обурені екстремистським характером, якого набула... Posted by Nikita Poturaev on Sunday, March 21, 2021

Как сообщалось, вчера сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания .

Впоследствии относительно протестов сторонников Стерненка стало известно, что задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы".

Сегодня Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.