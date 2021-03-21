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21 марта 2021, 10:51 20

Протесты сторонников Стерненко: задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве

21 марта 2021, 10:51 20
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Между правоохранителями и сторонниками Сергея Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве – в этом отделении удерживали задержанного на акции под Офисом президента ветерана Влада Сорда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Громадське.

После акции под Офисом президента задержали одного из участников – Влада Сорса (Стафийчука). Возле отделения, где его удерживают, силовики подрались с протестующими.

Под участком возникли столкновения, после чего в полицию пришло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ.

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из отделения и повезла в ИВС.

Как уточнил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок, ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что "гражданин, который бил стекла на дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве".

Следственным отделом Печерского управления полиции начато криминальное производство.

Геращенко выложил в Facebook видео разбития стекла в дверях здания ОП и фото задержанного.

Заместитель министра считает, что правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала-хулигана". Он не соглашается с требованием митингующих выпустить задержанного.

Для чего выпустить ? Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, своими провокационными действиями исказившим "мирный" характер протеста? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильный ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки, - подытожил Геращенко.

Справка.

Влад Сорд – писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался с 93 ОМБр.

Ранее в полиции сообщали, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников акции.

Громадянин який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому...

Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021

Напомним, вчера сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

Офис президента полиция задержание Антон Геращенко Сергей Стерненко акции протеста

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