Протест ФОПов: предприниматели перекрыли улицу возле Кабмина

Они хотят работать во время усиления карантинных мероприятий

Они хотят работать во время усиления карантинных мероприятий

Фото: Нацполиция

Участники движения "SaveFOP", которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против ограничений для бизнеса во время карантина, пришли под стены Кабинета Министров и перекрыли проезд по улице Грушевского.

Об этом сообщает издание Pavlovsky.news, передает RegioNews. Митингующие пропускают только общественный транспорт. Они требуют встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - сообщает полиция Киева. Напомним, в Киеве предприниматели и ФОПы митингуют против строгого карантина.

.