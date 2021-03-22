Протест ФОПов: предприниматели перекрыли улицу возле Кабмина
Они хотят работать во время усиления карантинных мероприятий
Они хотят работать во время усиления карантинных мероприятий
Участники движения "SaveFOP", которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против ограничений для бизнеса во время карантина, пришли под стены Кабинета Министров и перекрыли проезд по улице Грушевского.
Об этом сообщает издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.
Митингующие пропускают только общественный транспорт. Они требуют встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - сообщает полиция Киева.
Напомним, в Киеве предприниматели и ФОПы митингуют против строгого карантина.
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