В Киеве жестоко убили киберполицейскую

Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью

Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью

Фото из открытых источников

В столице недалеко от метро «Вырлица» нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. В соцсетях назвали имя погибшей.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, полицейские столицы устанавливают обстоятельства смерти женщины в Дарницком районе. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.

Сегодня около 03.00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной без признаков жизни. Наряд полиции, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти, - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже на Facebook-странице "Информатор Киев" было сообщено, что рядом с женщиной нашли полицейское удостоверение.

Позже имя погибшей назвал журналист Виталий Губин.

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Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалёку от входа на... Posted by Виталий Губин on Sunday, March 7, 2021

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