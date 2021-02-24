09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
19:44  24 февраля
Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса
19:05  24 февраля
На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 20:10 3

СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ - СМИ

24 февраля 2021, 20:10 3
Читайте також українською мовою
Ранее работники СБУ провели задержания в этом деле
Ранее работники СБУ провели задержания в этом деле
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины разослали украинским интернет-провайдерам письмо с требованием заблокировать каналы, которые подозревают в исполнении заказов спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает Страна.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, 23 февраля следственный судья Киевского районного суда Харькова вынес решение о блокировке Telegram-каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель".

Также издание обнародовало информацию о том, как дословно звучит предписание о блокировке этих четырех Telegram-каналов:

Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграмм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - цитирует издание.

Также сообщается, что опрошенные журналистами интернет-провайдеры не знают, как технически выполнить предписание СБУ, чтобы закрыть доступ пользователей к этим четырем Telegram-каналам и идей, как это сделать, у них нет.

Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".

Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".

СБУ уголовное дело интернет Telegram государственная измена

СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину
24 февраля 2021, 17:57
Суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства
24 февраля 2021, 15:48
Болтовню участников инфраструктурного форума "Украина 30" RegioNews высмеял в Telegram-стикерах
23 февраля 2021, 19:16
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram