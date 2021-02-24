СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ - СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины разослали украинским интернет-провайдерам письмо с требованием заблокировать каналы, которые подозревают в исполнении заказов спецслужб Российской Федерации.
Об этом сообщает Страна.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
По данным издания, 23 февраля следственный судья Киевского районного суда Харькова вынес решение о блокировке Telegram-каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель".
Также издание обнародовало информацию о том, как дословно звучит предписание о блокировке этих четырех Telegram-каналов:
Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграмм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - цитирует издание.
Также сообщается, что опрошенные журналистами интернет-провайдеры не знают, как технически выполнить предписание СБУ, чтобы закрыть доступ пользователей к этим четырем Telegram-каналам и идей, как это сделать, у них нет.
Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".
Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".