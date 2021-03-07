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07 марта 2021, 13:18 5088

В соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах

07 марта 2021, 13:18 5088
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Фото – из одного из самых дорогих отелей
Фото – из одного из самых дорогих отелей
Фото с Facebook-страницы Андрея Смолия
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы отдыхает сейчас на Мальдивских островах.

Об этом сообщил политолог Андрей Смолий на своей Facebook-странице передает RegioNews.

По информации Смолия, "слуга" Давид Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив – Amary Havodes на острове Тинадхоо.

Видимо это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского, - пишет Смолий.

Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше - глава фракції "Слуга народу"...

Posted by Андрій Смолій on Saturday, March 6, 2021

Как сообщалось ранее, "Слугам народа" запретили посещать дорогие курорты в период новогодних праздников. На Банковой считают, что это станет причиной медийного скандала.

Давид Арахамия Слуга народа соцсети запрет отдых

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