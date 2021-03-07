В соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах
Фото – из одного из самых дорогих отелей
Фото – из одного из самых дорогих отелей
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы отдыхает сейчас на Мальдивских островах.
Об этом сообщил политолог Андрей Смолий на своей Facebook-странице передает RegioNews.
По информации Смолия, "слуга" Давид Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив – Amary Havodes на острове Тинадхоо.
Видимо это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского, - пишет Смолий.
Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше - глава фракції "Слуга народу"...Posted by Андрій Смолій on Saturday, March 6, 2021
Как сообщалось ранее, "Слугам народа" запретили посещать дорогие курорты в период новогодних праздников. На Банковой считают, что это станет причиной медийного скандала.
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