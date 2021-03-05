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05 марта 2021, 11:21 959

"Крышевал бизнес": на Днепропетровщине задержан замначальника отделения полиции

05 марта 2021, 11:21 959
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Мужчина установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса и собирал "дань"
Мужчина установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса и собирал "дань"
Фото: Facebook
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На Днепропетровщине правоохранители разоблачили "на горячем" заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции, который занимался "крышеванием" бизнеса и собирал "дань" с предпринимателей. Он уже уволен из правоохранительных органов.

Об этом в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции на Днепропетровщине установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", - сообщил Клименко.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины "на горячем". В настоящее время в рамках служебного расследования и следствия устанавливается, имел ли задержанный сообщников.

Напомним, в Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов.

деньги полиция Днепропетровская область Нацполиция предприятие

 
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