Глава ГБР Сухачев анонсировал результат по делам в отношении судей КСУ

Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ

Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ

Фото: Укринформ

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал результаты расследования по уголовным делам, в которых фигурируют судьи Конституционного суда.

Об этом он сообщил во время доклада в парламенте в среду, пишет RegioNews.

"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении судей Конституционного суда Украины”, - сказал он.

Кроме того, Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ. И напомнил, что в настоящее время сообщено о подозрении председателю КСУ.

"Продолжается ряд экспертиз, после чего будет принято окончательное решение по указанным делами”, - добавил чиновник.

Напомним, ранее ГБР возбудило против Тупицкого еще одно дело, на этот раз за самоуправство.