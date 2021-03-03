Глава ГБР Сухачев анонсировал результат по делам в отношении судей КСУ
Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал результаты расследования по уголовным делам, в которых фигурируют судьи Конституционного суда.
Об этом он сообщил во время доклада в парламенте в среду, пишет RegioNews.
"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении судей Конституционного суда Украины”, - сказал он.
Кроме того, Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ. И напомнил, что в настоящее время сообщено о подозрении председателю КСУ.
"Продолжается ряд экспертиз, после чего будет принято окончательное решение по указанным делами”, - добавил чиновник.
Напомним, ранее ГБР возбудило против Тупицкого еще одно дело, на этот раз за самоуправство.