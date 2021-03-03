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03 марта 2021, 13:54 105

Глава ГБР Сухачев анонсировал результат по делам в отношении судей КСУ

03 марта 2021, 13:54 105
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Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ
Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ
Фото: Укринформ
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Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал результаты расследования по уголовным делам, в которых фигурируют судьи Конституционного суда.

Об этом он сообщил во время доклада в парламенте в среду, пишет RegioNews.

"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении судей Конституционного суда Украины”, - сказал он.

Кроме того, Сухачев отметил, что в уголовных делах фигурирует несколько судей КСУ. И напомнил, что в настоящее время сообщено о подозрении председателю КСУ.

"Продолжается ряд экспертиз, после чего будет принято окончательное решение по указанным делами”, - добавил чиновник.

Напомним, ранее ГБР возбудило против Тупицкого еще одно дело, на этот раз за самоуправство.

ГБР Украина политика власть глава

 
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