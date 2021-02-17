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17 февраля 2021, 14:19 10

Нардепы собрали необходимые подписи для представления в КСУ относительно "кнопкодавства за Шкарлета"

17 февраля 2021, 14:19 10
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Планируют направить представление 22 февраля
Фото из открытых источников
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Народные депутаты собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный суд об отмене решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональним голосованием парламентариями.

Об этом сообщила заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на сегодня у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов, прежде всего, партия "Голос", "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписи под этим представлением. Но 45 подписей - этого достаточно, чтобы направить обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже есть достаточное количество подписей. В этом обращении мы призываем Конституционный суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с нарушением закона, который предусматривает личное голосование депутатов, - сообщила Инна Совсун.

В то же время она уточнила, что обращение в КС депутаты намерены передать с 22 февраля.

Мы даем еще шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, и нам как парламенту важно показать, что мы готовы соблюдать законы, которые сами же и принимаем, - подчеркнула Совсун.

Как сообщалось ранее, "Голос" инициирует представление в КСУ относительно незаконного назначения Шкарлета. Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле.

Вместе с тем, нардеп Железняк заявил о пропаже видео с "кнопкодавством Шкарлета". 17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал соответствующее представление.

Сергей Шкарлет назначение КСУ Голос кнопкодав

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