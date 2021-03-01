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01 марта 2021, 17:55 169

ГБР возбудило против Тупицкого еще одно дело, на этот раз за самоуправство

01 марта 2021, 17:55 169
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Дело касается сборов Конституционного суда, во время которых сделали заявление по поводу отстранения Тупицкого от должности
Дело касается сборов Конституционного суда, во время которых сделали заявление по поводу отстранения Тупицкого от должности
Фото: из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело против председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по факту совершения самоуправства во время заседания КСУ 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные Единого судебного реестра, передает RegioNews.

Известно, что 12 января Главное следственное управление ГБР открыло уголовное дело по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований проверяет все обстоятельства созыва собрания судей Конституционного Суда 5 января, во время которого рассматривалась ситуация вокруг отстранения президентом Владимиром Зеленским от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.

В рамках уголовного производства правоохранители выясняют, кто конкретно и при каких обстоятельствах готовил заявление собрания судей Конституционного суда по поводу отстранения Тупицкого.

Также ГБР получило от суда доступ к внутренней документации, в частности, к стенограммам и протоколам заседаний.

Известно, что Конституционный суд безуспешно оспаривал открытие уголовного производства в Апелляционном суде, Коллегия Киевского апелляционного суда отказалась рассматривать эту жалобу.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня судьи КСУ сделали заявление относительно указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

суд ГБР уголовное дело Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

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